Портал «Свободная пресса» рассказал о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Авторы напомнили, что украинская сторона пообещала не использовать открываемый Черноморским флотом безопасный коридор для военных целей и Москве этих заверений оказалось достаточно.

Эксперты отмечают, что для России участие в этой сделке – весьма сложная задача, полная многочисленных противоречий. РФ не занимается проверкой грузовых судов, так как во-первых, доверяет и надеется на благоразумный подход Анкары, а во-вторых, не горит сильным желанием участвовать в спорах и конфликтах, которые Киев будет провоцировать в случае любых судебных проверок с российской стороны.

Киев должен лишь понимать, что любая выходка, подобная попыткам нападения на корабли ЧФ РФ 29 октября, может повлечь за собой уничтожение инфраструктуры портов Украины на Черном море. Их никто не обещал беречь и охранять. Также ВС РФ могут окончательно перекрыть Киеву выход к морю, чтобы максимально защитить себя от внезапных атак летательных и надводных беспилотников и прочих провокаций и терактов с украинской стороны.