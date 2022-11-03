Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Свободная пресса» рассказал о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Авторы напомнили, что украинская сторона пообещала не использовать открываемый Черноморским флотом безопасный коридор для военных целей и Москве этих заверений оказалось достаточно.

Эксперты отмечают, что для России участие в этой сделке – весьма сложная задача, полная многочисленных противоречий. РФ не занимается проверкой грузовых судов, так как во-первых, доверяет и надеется на благоразумный подход Анкары, а во-вторых, не горит сильным желанием участвовать в спорах и конфликтах, которые Киев будет провоцировать в случае любых судебных проверок с российской стороны.

Киев должен лишь понимать, что любая выходка, подобная попыткам нападения на корабли ЧФ РФ 29 октября, может повлечь за собой уничтожение инфраструктуры портов Украины на Черном море. Их никто не обещал беречь и охранять. Также ВС РФ могут окончательно перекрыть Киеву выход к морю, чтобы максимально защитить себя от внезапных атак летательных и надводных беспилотников и прочих провокаций и терактов с украинской стороны.

Вам может понравиться

MWM: истребитель СУ-57 получит двигатель “Сатурн-30”

Истребители СУ-57М поступят на вооружение российской армии в 2025 году. Самолёты будут оснащены новым двигателем “Сатурн-30”, который даст воздушным судам возможности шестого поколения истребителей. Об этом пишет американский журнал Military

Бакби назвал «серьезным” и опасным событием появление солдат США на Украине

Появление на Украине военнослужащих регулярной армии США будет иметь весьма серьезные последствия, пишет американское издание «1945». Эксперт Джек Бакби, публикацию которого перевел портал «Военное обозрение», отметил, что отправка ВС Соединенных

Минобороны РФ: Лейтенант ВС России помог остановить крупное наступление ВСУ

Лейтенант ВС РФ Александр Уваров отважными и умелыми действиям в бою фактически остановил наступление украинских националистов, рассказали в Минобороны. Офицер руководит подразделением, которое обеспечивает связь внутри батальонно-тактической группы. Вместе со