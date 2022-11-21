Североатлантический альянс упрямо не хочет замечать, что против него развязали настоящую войну. Причем не Россия, а Украина, которая уже несколько раз с начала спецоперации наносила удары по странам НАТО, пишет портал “Свободная пресса”,

Авторы публикации напоминают о недавнем ракетном инциденте в Польше, в результате которого погибло два мирных жителя Люблинского воеводства. Его спровоцировали именно украинские боезаряды, которые то ли просто сбились с курса, то ли умышленно были направлены именно на польскую территорию.

Но данный инцидент был не единственным. Ранее в Хорватии упал древний советский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Его также запустила Украина и какие цели она тогда преследовала, сказать сложно.

Еще один инцидент датируется 2 марта текущего года. Тогда украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил истребитель ВВС Румынии Миг-21, пилоту которого спастись не удалось. Искать самолет отправилась румынская винтокрылая машина Ми-8, но ВСУ сбили и его.

Также не стоит забывать и о подрывах на украинских минах эстонского балкера Helt, на котором без вести пропали 4 человека, румынского катера и турецкого корабля.