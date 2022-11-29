Чтобы окружить украинских боевиков в Бахмуте (Артемовске), российским ВС нужно нанести по противнику еще один удар, пишет портал “Свободная пресса”.

Автор публикации Александр Ситников напоминает, что эксперты давно прогнозировали поражение Киева на этом направлении к концу осени – началу зимы. Сейчас эти предположения полностью оправдываются. На многочисленных записях, которые регулярно появляются в Сети, боевики ВСУ стоят обессиленные в залитых водой траншеях, а вокруг них рвутся снаряды артиллерии ВС РФ.

Это означает, что российские войска продолжают точно бить по позициям врага. Также в окрестностях Артемовска они освобождают один населенный пункт за другим. Уже находятся под контролем ВС РФ Андреевка, Озеряновка и Зеленополье. Киев не в состоянии что-либо противопоставить мощно наступающим союзным силам, поэтому его войска вскоре окажутся в полном окружении.