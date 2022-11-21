Населенный пункт Опытное, расположенный близ Авдеевки, находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщили не только Минобороны России, но и американский Институт изучения войны, пишет портал “Свободная пресса”,

Аналитики отметили, что для Киева это весьма серьезная потеря, так как поселок входил во внешний круг обороны Авдеевки, а гарнизон, находящийся в Опытном, обеспечивал прикрытие артиллерии ВСУ в одной из самых надежных крепостей.

«Залужному придется делать поправку на макеевскую казнь. То есть при угрозе реального окружения ВСУшников под Донецком, их нужно отводить еще до того, как захлопнется мышеловка. А все идет к этому», – пишут эксперты портала.

Напомним, что проблемы у ВСУ в Авдеевке могут начаться и после установления контроля ВС РФ над опорным пунктом “Бассейн”. Теперь российские военные контролируют дорогу из Красногоровки, а это значит, что ни авдеевский, ни первомайский гарнизоны не смогут получать боеприпасы и продовольствие.