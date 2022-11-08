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Лишить неприятеля сна и ощущения безопасности. Такова одна из основных задач тактики “беспокоящий огонь”. Её применяют бойцы союзных войск. Об этом сообщают “Известия”.

Тактика применяется под покровом ночи вблизи позиций противника. С помощью беспилотного летательного аппарата, оснащённого прибором ночного видения, проводится разведка местности. Затем корректировщики передают координаты позиций украинских военных танкистам. Те начинают вести огонь. Даже если цели не поражены, шум и взрывы среди ночи деморализуют противника – танк ночью не видно, зато слышно очень хорошо.

В сообщении “Известий” со ссылкой на одного из бойцов отмечается, что огонь ведётся с закрытых позиций. Находясь недалеко от вражеских укреплений, бойцы стараются оставаться незаметными.

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