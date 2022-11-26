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Французская новейшая зенитно-ракетная система SAMP/T, также называемая MAMBA, отразила смоделированную воздушную атаку истребителей в ходе учений НАТО на территории Румынии. Об этом сообщает сайт Military Leak. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Зенитно-ракетная система наземного базирования MAMBA развернута в Румынии с мая текущего года в составе контингента НАТО, который включает в себя, помимо американских войск, подразделения из Франции и других союзников. MAMBA представляет собой противоракетную систему театра военных действий, предназначенную для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных самолетов и тактических баллистических ракет.

Комплекс MAMBA, дислоцированный в Румынии, стала важным дополнением Интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) НАТО. Помимо этой французской системы, на восточном фланге НАТО Германия развернула ракеты Patriot в Словакии, США развернули ракеты Patriot в Польше, а испанцы развернули системы NASAMS в Латвии – все это было сделано в период после начала российской специальной военной операции на Украине.

IAMD НАТО является важной постоянной миссией в мирное время, в кризисных ситуациях и конфликтах, обеспечивая безопасность и защиту союзников в этом контексте, способствуя неделимой безопасности и свободе действий Североатлантического союза. Как заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, «это включает в себя значительное усиление нашей противовоздушной обороны за счет большего количества патрулирующих истребителей и самолетов-разведчиков, большего количества наземных средств противовоздушной обороны и кораблей с противовоздушной обороной в море».

«Системы ПВО/ПРО, такие как французская MAMBA, в настоящее время поддерживающая миссию авиационного командования союзников по воздушной защите в Румынии. Они являются ключевой частью системы IAMD Североатлантического союза. Подобные постоянные учения и тренировки обеспечивают готовность экипажей к обнаружению и, при необходимости, реагированию на воздушные и ракетные следы, которые могут угрожать зоне их оборонительных операций», – сказал бригадный генерал Кристоф Плит, заместитель начальника оперативного штаба ВВС союзных сил НАТО в Европе.

Проведенные плановые испытания по проверке боевой эффективности системы противовоздушной и противоракетной обороны MAMBA в Румынии осуществляли истребители нескольких стран-союзников по НАТО, в том числе F-16 из Турции, испанские истребители Eurofighter, которые в настоящее время развернуты в Болгарии для выполнения миссии «воздушной полиции» НАТО, а также самолеты радиоэлектронной борьбы E/A 18G Growler (из состава военно-морской авиации США и Франции) и истребители Rafale ВМС Франции, вылетевшие с авианосца Charles De Gaulle.

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