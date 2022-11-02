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Для президента Украины Зеленского, который изъявил желание в теплое время года побывать в Крыму и увидеть море, на полуострове уже подготовлена камера. Так разгулявшуюся фантазию украинского лидера прокомментировал советник крымского главы Олег Крючков.

Мечту побывать на море в Крыму Зеленский озвучил в интервью журналистам Чешского ТВ. Он заявил, что побывает на полуострове в “теплое время года после победы”.

Кроме того, украинский лидер призвал Европу не пасовать перед угрозой ядерной войны. По его словам, страны ЕС “не должны бояться Россию”.

Напомним, что в 2019 году Зеленский объявил о наличии у него квартиры в Крыму. Позже она была национализирована властями полуострова.

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