Беспорядочные обстрелы Донецка, которые Киев ведет с предельной дальности, говорят об их отступлении. Противник деморализован и отыгрывается за свои многочисленные провалы ударами из РСЗО по мирному населению, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что из-за украинских обстрелов страдают женщины и дети, но Киев давно показал, что ему не жалко никого из гражданского населения. Он мстит за то, что не сумел удержать Донбасс и вынужден отступать, отыгрывается на мирных жителях, ведя огон фактически наобум.

Напомним, что российские ВС успешно продвигаются вперед в районе Авдеевки, которая много лет являлась плацдармом украинских нацистов для обстрелов Донецка. Также заметны успехи российских войск на Артемовском и Угледарском направлениях.