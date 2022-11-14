Истребитель 5-го поколения Су-57 воплощает в себе всю мощь противовоздушной обороны России и вполне способен выступить в качестве сдерживающего фактора для Запада. НАТО не стоит сбрасывать со счетов это малозаметный самолет, так как он станет решающим аргументом в пользу РФ в случае продолжения натиска со стороны западных стран, пишут эксперты китайского издания Sohu.

Они напоминают, что Су-57 оснащен современными технологиями, многие из которых до сих пор остаются тайной для Запада. Те же, о которых хорошо известно, впечатляют своими возможностями. К примеру, одной из особенностей самолета является система инфракрасного противодействия, не позволяющая противнику точно поразить цель даже управляемыми ракетами.

Кроме того, на борту СУ-57 установлено 5 радаров, которые мгновенно обнаруживают воздушные цели, а также наводят на них высокоточные управляемые ракеты класса “воздух-воздух”. При этом истребитель оснащается боезарядами сверхдальнего радиуса поражения целей, позволяющих уничтожать цели противника, не подпуская их на расстояние удара.