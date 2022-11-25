Греция готовится отказаться от российского вооружения и перейти на американское. Во всяком случае это касается систем ПВО. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) “С-300” и “Тор-М1” планируется заместить системами, произведёнными в США. Об этом пишет греческое издание “Элефтерос типос” – сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что заменить российское вооружение предложила американская сторона. По мнению издания, это связано с “драматическими событиями на Украине”, а также из-за стремления США привести вооружение стран НАТО к единообразию и полностью отказаться в государствах Североатлантического блока от российского оружия. Предполагается, что взамен российских ЗРК США предоставят Греции системы Patriot.

Аналогичные изменения за последнее время произошли во многих странах НАТО, куда ранее поставлялось советское или российское вооружение, пишет греческая газета. В то же время стремление к единообразию военных систем, похоже, не разделяет Турция. Анкара ранее сообщала, что планирует развернуть на территории страны российские комплексы С-400, несмотря на то, что также является членом НАТО.