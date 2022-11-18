Как сообщает «Царьград» со ссылкой на военкора Сладкова, отец командующего российскими войсками в зоне СВО Сергея Суровикина в воздушных боях смог сбить три самолета США, но погиб при попытке увести падающий самолет от жилых домов.

Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что ему прислали письмо с подробной информацией о смерти Владимира Суровикина. Отец командующего спецоперацией погиб смертью героя в 1966 году.

Владимир Суровикин был военным летчиком. Он прошел Великую Отечественную войну и принимал участие в корейской войне, где сражался против американцев. В ходе боевых действий в Корее ему удалось сбить три американских истребителя.

Однако 25 апреля 1966 года в 9 километрах от Уссурийска у самолета, которым управлял Владимир Суровикин, при наборе высоты отказал двигатель, и он начал падать. Суровикин получил приказ немедленно катапультироваться, однако он этого сделать не успел, потому что уводил падающий самолет от жилых домов.