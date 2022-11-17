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Зенитно-ракетный комплекс “Оса”, который ВСУ развернули на правом берегу Днепра, уничтожен дроном-беспилотником “Ланцет”. Российские десантники открыли настоящую охоты на технику и вооружение противника и достигают определенных успехов.

Сладков напомнил, что “Оса” – это советский комплекс, способный сбивать вертолеты и летящие на малой высоте крылатые ракеты, штурмовики и самолеты. Он был принят на вооружение еще в 60-х годах прошлого столетия, но до сих пор продолжает справляться с решением своих задач.

Российские десантники грамотно подошли к уничтожению украинского ЗРК. Они дождались, пока комплекс спрячут в укрытии, а затем нанесли сокрушительный удар. Это позволило сразу прихлопнуть “Осу” и оставить без работы пять боевиков расчета. Отмечается, что в результате атаки все они остались живы.

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