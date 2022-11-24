Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что если бы сложились обстоятельства таким образом, что Штатам пришлось бы вторгнуться на Украину, то американское правительство совершенно не тратило бы время на переговоры и предложение сдаться. Риттер подчеркнул, что если бы он воевал с украинцами, то он бы «уничтожал их».

Американские военные в первый день своей операции в Ираке, которая имеет название «Буря в пустыне», уничтожили десять тысяч иракских военных. Точно также, по словам Риттера, американцы поступили бы и с украинскими военными.

Скотт Риттер подчеркнул, что в Ираке военные США совершенно не тратили времени на уговоры о добровольной сдачи в плен. Они заживо закапывали иракцев в траншеях, давили их гусеницами тяжелой военной техники, в общем, уничтожали всех, кто оказывал сопротивление.

На счет возможных действий на Украине Риттер отметил, что в первый день операции он бы уничтожил систему энергообеспечения и снабжения, а также все командные пункты. «Уничтожил бы все, что необходимо для жизненного обеспечения».