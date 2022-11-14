Следственный комитет РФ проводит проверку по факту пыток украинскими боевиками российского военнопленного. Тело бойца ВСУ выдали властям ЛНР, которые обнаружили следы многочисленных издевательств, передает РИА Новости.

Омбудсмен в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что в свидетельстве о смерти военнослужащего записано, что умер он из-за потери крови после ранения в левую ногу. Однако на теле обнаружились следы серьезных увечий, явно указывающих на пытки.

Среди этих следов – множественные ожоги, ранения обеих ног, полученные уже после попадания в плен, переломы костей на кисти руки, отрезанный участок хряща ушной раковины.

Проверка Следственного комитета призвана установить круг лиц, причастных к совершению военного преступления, а также выяснить все обстоятельства пыток в украинском плену и дать правовую оценку действий боевиков.