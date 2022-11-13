Следственный комитет отреагировал на появившуюся в Сети видеозапись с избиением мобилизованного военного под Волгоградом. Он начал проверку, чтобы выяснить все подробности данного происшествия,

Правоохранители пообщались с родственниками мужчины и выяснили, что он давно мобилизован. В телефонном разговоре избитый сообщил, что конфликт уже исчерпан. Родственники пообещали подробнее расспросить супругу мужчины.

На видео напавшие на мобилизованного заставляют его извиняться. По их словам, он призывал “резать казахов”, за что и получил. Также на кадрах видно, что мужчина стоит на коленях. Сейчас известно, что инцидент произошел еще в прошлом месяцев в одном из учебных центров.