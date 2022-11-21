Россия достойно ответила на военную помощь Киеву со стороны Запада. Она задействовала против натовских вооружений беспилотные аппараты “Ланцет” собственного производства, которые успешно уничтожают американские гаубицы, британские бронетранспортеры и французские САУ.

Представители разведки MI6 предупредили президента Украины Зеленского, что “Ланцеты” являются весьма опасным оружием. Россия уже запустила завод по производству этих и других дронов-камикадзе, поэтому конвейер гибели для украинской армии и западной техники уже запущен, передает портал “Свободная пресса”.

Командование ВСУ обращалось к США за помощью и просило предоставить вооружение для успешной борьбы с дронами-камикадзе, однако подобного пока не существует в природе. Киев получит только 1100 барражирующих боеприпасов американского производства, которые хоть и не помогут справиться с российскими БПЛА, но дадут возможность наносить ответные удары.

Британские разведчики проанализировали все факты использования “Ланцетов” и отметили, что их эффективность находится на уровне около 60 процентов. Это весьма высокий показатель, позволяющий уничтожать большую часть техники и тяжелого вооружения, которое НАТО направляет на Украину.