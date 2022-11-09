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8 ноября ВСУ отчаянно пытались установить контроль хотя бы над какими-то населенными пунктами Херсонской области и порадовать демократов США, участвующих в выборах. Но сделать этого не удалось, наступления сразу на нескольких направлениях захлебнулись.

Портал “Свободная пресса” отмечает, что у Киева все же есть время, чтобы добиться желаемого результата. Соединенные Штаты поставили президенту Украины Зеленскому задачу захватить Херсон к саммиту “Большой двадцатки”, который состоится 15 ноября.

Однако украинский Генштаб смотрит на эту задачу очень пессимистично. Он понимает, что ВС РФ не всегда будут просто отражать авантюрные атаки ВСУ. В какой-то момент они перейдут в контрнаступление и сомнут националистические силы. Тогда им откроется возможность выйти к Николаеву и Одессе, а также полностью отрезать Украину от Черного моря.

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