Портал “Свободная пресса” рассказал об одном из эпизодов боя за опорный пункт ВСУ “Бассейн”, в котором российские ВС сумели одержать уверенную победу. Напомним, что важную роль в этом противостоянии сыграли десантники, которые проникали прямо в окопы противника и в ближнем бою ликвидировали боевиков.

В какой-то момент один из украинских бойцов выстрелил из противотанкового комплекса FGM-148 Javelin и угодил прямо в броню российского Т-72. Однако ожидаемого уничтожения танка так и не произошло, хотя он вышел из строя. Экипаж спокойно эвакуировался на БМП, а поврежденная американской ракетой боевая машина вскоре будет восстановлена и вернется в строй.

Хорошо показывают себя в боях на Авдеевском направлении и танки Т-80 одной из бригад Народной милиции ДНР. Они громят противника и своевременно избегают ответных ударов благодаря мобильному командному пункту. На него с беспилотных аппаратов поступает информация о вражеских засадах, которые моментально уничтожаются.