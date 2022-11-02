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Количество жалоб от жителей Санкт-Петербурга на отсутствие единовременных выплат для мобилизованных превысило тысячу.

Авторы Telegram-канала «Кремлевский шептун» сообщили, что с начала частичной мобилизации в России в администрацию Смольного и на личную страницу губернатора Александра Беглова поступило уже больше тысячи жалоб от родственников резервистов об отсутствии денежных выплат. При этом обещанные средства не поступают как призванным по повестке, так и добровольцам, которых нет в списках на мобилизацию.

«Мужа нет в списках. И от МО тоже никаких выплат. Сидим с детьми без папы и денег. И льготы, если сам не выбегаешь, никто ничего не знает. Только питание детям в школе оформили, и на том спасибо», — написала жена одного из участников частичной мобилизации на странице Беглова в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по информации жен резервистов, цифра с суммой выплаты может появится в личном кабинете, однако по факту деньги отсутствуют. При обращении в прокуратуру им отвечают, что проблема «не в их компетенции».

Стоит отметить, что в Петербурге главой мобилизационного штаба является Беглов. Градоначальник не раз призывал горожан сообщать об ошибках ему лично, но при этом количество жалоб продолжает увеличиваться.

Ранее проблемы с выплатами мобилизованным признал и вице-губернатор Олег Эргашев, добавив, что это самый часто задаваемый вопрос при проведении частичной мобилизации.

 

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