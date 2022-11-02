Украинские ВС с 1 сентября и до середины октября безраздельно владели инициативой в боевых действиях. Однако сейчас ситуация резко изменилась. ВС РФ уже возвращают себе инициативу и организуют успешные наступательные операции, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

При этом он призвал не расслабляться, а помнить, что ВСУ до первых холодов будут предпринимать новые попытки наступления. Они продолжат попытки захватить Херсон, так как без взятия этого города все их атаки и локальные успехи ничего не будут означать.

«Все успехи, которые были [у ВСУ] в Харьковской области, это, что называется, “битва за избушку лесника”», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что у Киева остался всего один шанс на успешную битву за Херсон, поэтому ВСУ могут рискнуть начать крупное наступление.