ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС с 1 сентября и до середины октября безраздельно владели инициативой в боевых действиях. Однако сейчас ситуация резко изменилась. ВС РФ уже возвращают себе инициативу и организуют успешные наступательные операции, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

При этом он призвал не расслабляться, а помнить, что ВСУ до первых холодов будут предпринимать новые попытки наступления. Они продолжат попытки захватить Херсон, так как без взятия этого города все их атаки и локальные успехи ничего не будут означать.

«Все успехи, которые были [у ВСУ] в Харьковской области, это, что называется, “битва за избушку лесника”», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что у Киева остался всего один шанс на успешную битву за Херсон, поэтому ВСУ могут рискнуть начать крупное наступление.

Вам может понравиться

Подлодка “Красноярск” проходит испытания в море

Вторая серийная атомная подлодка проекта 885М (“Ясень-М”) с названием “Красноярск” проходит испытания в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия “Севмаш” Михаила Будниченко. Где именно проводятся

Politico: Киев боится потерять финансовую помощь США после выборов в Конгресс

В начале ноября в США должны состояться выборы в Конгресс. Специалисты прогнозируют, что большинство мест в нём могут получит представители Республиканской партии. Такая перспектива не очень устраивает украинские власти. Об

Муслим Магомаев: 10 малоизвестных фактов о кумире миллионов

Популярный советский исполнитель Муслим Магомаев имел азербайджанское происхождение. Однако Россия для Магомаева была второй родиной. Для миллиона советских граждан он стал кумиром, его композиции звучали в каждом доме. А слова