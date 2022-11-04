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Под видом наемников к ВСУ присоединились высококвалифицированные специалисты, которые знают, как правильно нужно обращаться с техникой и оружием натовского образцы, рассказал сайту Ura.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что такие специалисты участвуют в боевых действиях на Херсонском направлении. Они отлично разбираются в особенностях и функциональности натовских снайперских винтовок, сложных разновидностей техники и тяжелого вооружения. Иностранцы обучают работе со всем этим украинские подразделения либо сами управляют оружием.

Шурыгин также отметил, что процент иностранных наемников под Херсоном невелик и составляет не более 2-3 процентов. Это те «серые гуси», которые по их же заявлениями, «приехали на сафари».

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