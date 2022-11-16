Украинские пропагандисты, с февраля заявляющие, что “у России закончились ракеты”, в очередной раз получили подтверждение ошибочности таких высказываний. ВС РФ 15 ноября нанесли один из самых масштабных ударов по критической инфраструктуре, выпустив около сотни боезарядов, рассказал “Известиям” военный аналитик Владислав Шурыгин.

Он отметил, что российские войска после прошлой серии атак провели ряд разведывательных мероприятий и ударили снова. Причем вывели из строя большое количество объектов энергосистемы Украины, которые сейчас пытаются отремонтировать.

По мнению Шурыгина, в дальнейшем стоит ожидать продолжения атак и уничтожения новых инфраструктурных объектов, что позволит нарушить логистику Украины и работу системы управления войсками.