Российские подразделения, которые были переброшены на левый берег Днепра, проведут перегруппировку и начнут мощное наступление на Донецком направлении. Они займутся решением задачи полного освобождения Донбасса, которая изначально ставилась перед ВС РФ, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он объяснил, что после отвода войск из Херсона стало понятно, что на Николаев российские ВС не пойдут. Это означает, что вниз по течению Днепра как минимум сейчас ожидать активных наступательных действий не стоит. Поэтому единственной альтернативной остается Донецкое направление, где усиление подразделений союзных сил совершенно не помешает.

Шурыгин при этом напомнил, что дополнительные силы высвободились не только у ВС РФ, но и у противника. Поэтому он вполне может перебросить их в Запорожскую область, где все еще надеется “отбить” Бердянск и Мелитополь. Поэтому командование ВС РФ должно быть готовым к подобным действиям Киева и иметь в запасе план “Б”.