ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские подразделения, которые были переброшены на левый берег Днепра, проведут перегруппировку и начнут мощное наступление на Донецком направлении. Они займутся решением задачи полного освобождения Донбасса, которая изначально ставилась перед ВС РФ, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он объяснил, что после отвода войск из Херсона стало понятно, что на Николаев российские ВС не пойдут. Это означает, что вниз по течению Днепра как минимум сейчас ожидать активных наступательных действий не стоит. Поэтому единственной альтернативной остается Донецкое направление, где усиление подразделений союзных сил совершенно не помешает.

Шурыгин при этом напомнил, что дополнительные силы высвободились не только у ВС РФ, но и у противника. Поэтому он вполне может перебросить их в Запорожскую область, где все еще надеется “отбить” Бердянск и Мелитополь. Поэтому командование ВС РФ должно быть готовым к подобным действиям Киева и иметь в запасе план “Б”.

Вам может понравиться

Bild: После отвода войск из Херсона решающий бой России и Украины произойдет в Запорожье

Местом решающего сражения между ВСУ и российской армией станет Запорожская область. Сейчас битва за юг Украины практически завершена, так как после выхода ВС РФ из Херсона украинские боевики не имеют

Эксперт Баранец рассказал о печальных перспективах боевиков ВСУ в Херсонской области

Одной из причин отвода российских войск на левый берег Днепра стало численное превосходство противника. В Херсоне находилось 30 тысяч российских военных, в распоряжении ВСУ же находились силы в количестве 60

Американский журнал рассказал о категориях наёмников, воюющих на стороне ВСУ

На стороне ВСУ воюют несколько категорий наёмников. Об этом рассказал журнал Military Watch Magazine (MWM) – сообщает “Лента.ру”. По мнению авторов материала, всех иностранных наёмников можно условно поделить на три