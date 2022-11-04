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Минобороны РФ рассказало о боевом вылете штурмовиков Су-25, которые сумели найти и уничтожить хорошо замаскированные позиции украинских войск. Отмечается, что пилоты отлично справились с возложенной на них задачей.

От летчиков требовалось обнаружить позиции ВСУ в заданном квадрате. Они совершили первый облет и сумели найти спрятанную технику и вооружение украинских националистов. После этого пилоты отправились на второй заход и несколькими ракетами разгромили подразделения противника.

В Минобороны сообщают, что штурмовики действовали слаженно и грамотно, двигались на малой высоте, чтобы не попасть в поле зрения украинской ПВО. Также они одновременно выпустили ракеты, что позволило значительно усилить мощность удара и ликвидировать вражеские позиции.

После выполнения задачи штурмовики Су-25 отправились на обслуживание и на подготовку к новым боевым вылетам.

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