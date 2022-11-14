Блогер с Украины Анатолий Шарий, который сейчас живет в Барселоне и преследуется СБУ за “недостаточно уважительное отношение” к действующей украинской власти, добился отмены выставки пресс-офицера “Азова” (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Козацкого.

Боевик с позывным Орест ранее уже устраивал подобные выставки в США, а теперь добрался и до Испании. Однако Шарий рассказал руководству Политехнического университета Каталонии, чью именно выставку оно собирается организовывать.

В качестве аргументов блогер привел лишь несколько “работ” отпетого нациста, которых оказалось достаточно. Организаторы не пришли в восторг от фотографии пирога со свастикой и других подобных “шедевров”.

Также Шарий подключил журналистов, что помогло отменить выставку. Организаторы, как сообщает издание “Взгляд”, открестились от Козацкого и заявили, что нацистских взглядов не поддерживают. Они просто ничего не знали о предпочтениях боевика, поэтому изначально разрешили проведение мероприятия.