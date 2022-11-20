Российские армейские формирования, которые дислоцируются в Арктике, в будущем получат новую военную технику. Она находится на этапе создания. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков – передаёт ТАСС со ссылкой на газету “Красная звезда”.

По словам Шестакова, речь идёт о создании лёгкого двухзвенного гусеничного транспортера, доработке транспортёра из семейства “Вездесущий”, который также оснащён гусеницами, а также о доработках унифицированной бронеплатформы “Арктика” и машин обеспечения на их базе.

Впрочем, это не вся техника, которая производится, для нужд армии в арктической зоне. Генерал-майор также рассказал, что идёт работа над мотовездеходами, вездеходами на шинах с крайне низким давлением и так далее. О сроках поставок новой техники пока ничего не сообщается.