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Корреспондент сербского издания «Новости» Бранко Влахович рассказал, что 95-я отдельная десантная бригада ВСУ была вынуждена обращаться к командованию и заявлять об отсутствии необходимого количества боеприпасов, вооружения и техники. Руководство бригады заявило, что участвовать в боях не в состоянии.

По словам Влаховича, Киев об этом молчит, однако подобная ситуация наблюдается везде. Подразделения ВСУ теряют вооружение и технику в разы быстрее, чем получают все это, поэтому оказываются в условиях жесточайшего дефицита.

Так, на вооружении бригады числилось 18 реактивных систем залпового огня, из которых потеряно 17, а также 11 танков Т-80. Сейчас в готовности выйти на поле боя остается только одна боевая машины. Еще две требуют восстановления, а 8 ремонтировать уже бесполезно.

В подразделениях территориальной обороны ситуация еще хуже, у них ни техники, ни оружия с боеприпасами давно нет вообще. Именно поэтому сейчас Киев ведет только позиционные бои, не имея сил и средств для полномасштабного наступления.

Автор отмечает также, что российские ВС планомерно разрушают энергосистему Украины, что приводит к проблемам с логистикой. Даже если имеется возможность отправить тому или иному подразделению новую технику, сделать этого не получается, так как отсутствие электроэнергии парализовало движение железнодорожных составов.

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