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Экономическая поддержка Киева должны быть прекращена. Такое заявление у себя в твиттер-аккаунте сделал сенатор от Республиканской партии США Томас Мэсси. Об этом пишет “Лента.ру”.

Мэсси также добавил, что власти Соединённых Штатов Америки должны изучить и проверить, на что пошли деньги, которые президент Джо Байден с согласия Конгресса направил в качестве помощи Киеву. Сенатор в своём сообщении заявил о сумме в 60 миллиардов долларов.

Призывы прекратить финансовую помощь Украине со стороны республиканцев звучат довольно часто в последнее время. Политики уверяют, что без выделения средств Украине США эффективнее могут подготовиться к вероятному противостоянию с Китаем, а также решить внутренние экономические проблемы. По мнению многих представителей Республиканской партии США, поддержка Украины обходится стране в финансовом плане очень дорого.

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