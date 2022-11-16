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Западные лидеры пытаются подчеркнуть свой разрыв с Россией. Но демонстрация такой позиции непродуктивна. Об этом у себя в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков – сообщает “Газета.ру”. Так член Совета Федерации прокомментировал информацию о том, что главы стран Запада отказались от общего фотографирования на саммите “Большой двадцатки” (G20) из-за присутствия главы российского МИДа Сергея Лаврова.

По словам Пушкова, демонстрация “большого разрыва” не решает проблем в сфере геополитики, экономики и безопасности. “Бойкоты стерильны”, – написал сенатор.

Открытие саммита G20 состоялось на Бали 15 ноября. Ещё за день до этого в СМИ стала появляться информация, что лидеры стран Запада высказываются против общей фотосессии. В итоге в фотографировании поучаствовало всего пять человек.

Российскую делегацию на G20 представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В саммите принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он выступал по видеосвязи. Украину Зеленский не покидает с начала специальной военной операции России в Донбассе.

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