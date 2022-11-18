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На американской военной базе “Рамштайн” уже в седьмой раз с момента начала специальной операции ВС РФ встретились министры обороны стран НАТО. Они обсуждали все тот же вопрос – военную помощь Украине. Однако на этот раз ее объемы оказались мизерными, сообщил портал “Свободная пресса”.

Канада, Швеция, Польша и Италия все же согласились на поставки в Киев новой партии оружия, однако в основном это морально и физически устаревшие боевые системы, которые лишь создадут ВСУ дополнительные сложности. Также Украина получит снаряды для 155-миллиметровой артиллерии от Греции и ракеты для РСЗО M270 от Германии. Больше в официально озвученном списке нет абсолютно ничего.

Западные страны начинают беспокоится о нехватке вооружений, необходимых для обеспечения собственной обороноспособности. Также они прекрасно видят, что большая часть оружия и боеприпасов уничтожается российскими ВС, так и не доезжая до фронта из-за существенно осложнившейся логистики. Кроме того, некоторые государства НАТО скромно напоминают, что передача Киеву оружия только продлевает конфликт и не обеспечивает ВСУ желаемых результатов.

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