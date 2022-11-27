Ну Украине в данный момент участвуют в боевых действиях представители 54 государств, сообщил на совещании в Херсонской области руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В пятерку лидеров по количеству наемников входят Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Израиль и Швеция. Следом за ними пристроились Грузия и прибалтийские страны, передает издание “Аргументы и Факты”.

Военные аналитики отметили также нескольких командиров иностранных ЧВК, которые отличились в ходе конфликта больше всего. Явное лидерство среди них удерживает экс-морпех Энди Милберн, который после увольнения из армии подался сперва в военные корреспонденты, а затем создал собственную ЧВК под названием “Моцарт”. По нынешним событиям видно, что ему не давала покоя слава российской частной военной компании “Вагнер”, с которой Милберн решил конкурировать на Донбассе.

Вторую позицию в списке самых “жирных” серых гусей занимает Денис Десятник из Израиля. Он служил в спецназе ЦАХАЛ, а затем создал отряд из евреев и поехал в Артемовск, где сейчас идут самые кровопролитные бои.

Мамука Мамулашвили, возглавляющий “Грузинский легион”, занимает третью позицию лишь благодаря рекламе, которую сам для себя и делает. Его подразделение в основном промышляет диверсиями, а также успело “прославиться” жестокими акциями. В группе состоят отпетые головорезы, для которых ничего святого не существует вообще.