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Популярная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек появилась на мероприятии, посвященному фестивалю искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala 2022, в Лос-Анджелесе в очень откровенном наряде. Вместе со своим супругом Франсуа-Анри Пино актриса появилась на красной дорожке фестиваля в платье, усыпанном пайетками.

Платье 56-летней кинодивы эффектно облегало женственную фигуру, подчеркивая все изгибы ее тела. Заметен стал тот факт, что актриса не надела под свою одежду нижнее белье, что придало ее образу еще большую пикантность. Свой лук Сальма дополнила высокими перчатками, выполненными из той же ткани, что и платье. В качестве украшений актриса надела на обе руки браслеты, усыпанные мерцающими камнями.

Напомним, что 56-летняя Сальма Хайек сыграла роли в более чем 30 кинокартинах. Наиболее известными являются фильмы «Бандитки», «Вечные», «Дом Gucci», «Гламурные боссы». Сальма является первой актрисой мексиканского происхождения, которая была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль. Помимо актерской карьеры, Сальма успешно освоила профессии кинорежиссера и продюсера.

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