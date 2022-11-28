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Военный обозреватель ФАН Алексей Суконкин проследил за изменением риторики европейских чиновников относительно украинского кризиса.

Суконкин пишет, что массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины приведут к системному коллапсу, который может накрыть экономическую, социальную и политическую сферу Украины.

Проблемы с электричеством и железнодорожной инфраструктурой также негативно влияют и на обеспечение ВСУ вооружениями и боеприпасами на линии фронта. Поэтому в среде западных экспертов уже начали звучать заявления о возможном наступлении российской армии в зимний период.

Например, глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкун заявил, что все усилия западных стран по обеспечению необходимым вооружением ВСУ не привели к уменьшению возможностей армии РФ наступать. Риши Сунак также поспешил заверить киевские власти, что Британия готова поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется.

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