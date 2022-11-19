Американскими специалистами-онкологами было выявлено, что бактерии способны проникать в злокачественную опухоль, тем самым приводить к разрастанию метастазов. Еще недавно ученые были уверены в том, что раковые опухоли являются стерильными.

Однако за последние годы, проведя массу различных исследований, ученые осознали, что это не так. Во многих случаях, микробиом способен вступать в симбиоз с раковыми клетками. Таким образом раку удается обходить иммунитет человека. К таким выводам пришли специалисты Онкологического центра Фреда Хадчинсона. Результаты их научной работы были опубликованы в научном издании Nature.

Специалистами было осуществлено культивацию сфероидов рака из полости рта или толстого кишечника человека. В первом случае, опухоли должны были расти без включения бактерий, а во втором – в них подсадили бактерию Fusobacterium nucleatum. В результате через 20 часов учеными было обнаружено, что отдельные клетки опухоли начали мигрировать за ее пределы.