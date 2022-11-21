Более 100 тысяч человек. Столько сейчас насчитывает группировка американских войск на территории Европы. С начала специальной военной операции России на Украине она была усилена 20 тысячами военных. Такие данные на форуме в канадском Галифаксе привёл глава Минобороны США Ллойд Остин – сообщает “МК”.

Министр также рассказал, что командный пункт европейского контингента США находится в Польше. Там же расположен и штаб. При этом Остин отметил, что военный блок НАТО не стремится воевать с Россией, но продолжит военные поставки на Украину. По словам главы Минобороны США, ВСУ кроме прочего уже поставлены “тысячи систем беспилотных летательных аппаратов, 3 тысячи противотанковых систем и огромное количество боеприпасов”.

Поддержка Украины, уточнил Остин, будет осуществляться, пока “страна борется”. Курс глобальной безопасности в 21 веке, по мнению американского министра, будет зависеть от того, чем закончится российская специальная военная операция.