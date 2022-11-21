Британский премьер-министр Риши Сунак посетил Киев, чтобы продемонстрировать ему поддержку, но только на словах. Еще перед выборами в кулуарах ходили слухи, что потенциальный глава правительства не слишком трепетно относится к Украине, поэтому визит к президенту Зеленскому был способом исправить собственный имидж, пишет портал “Свободная пресса”,

В ходе визита Сунак заявил, что Великобритания уже помогла Украине на сумму, превышающую три миллиарда фунтов стерлингов. Но это еще не предел, Лондон намерен не только поддерживать Киев сейчас, но и выделять средства на восстановление страны в будущем.

По мнению политологов, это не более, чем обещания. Сунак побывал на Украине из вежливости, а заодно слегка улучшил свою репутацию. На деле же он вряд ли будет увеличивать объемы военной помощи Киеву, так как украинские проблемы волнуют его гораздо меньше, чем собственный имидж.