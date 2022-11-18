Как сообщает ТАСС, Сергей Рябков, занимающий пост заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, украинские власти не отказываются от идеи создания «грязной бомбы», располагая всеми необходимыми компонентами.

Рябков уточнил, что киевские власти имеют все необходимые технические возможности, которые позволят им создать «грязную бомбу». Также он добавил, что украинская сторона может впоследствии использовать «грязную бомбу» для провокации.

Замглавы МИД РФ также добавил, что российская сторона ознакомилась с резолюцией МАГАТЭ, которая утверждает, что после проверки трех украинских атомных объектов группа международных наблюдателей не нашла подтверждений о создании «грязной бомбы» на их территории. Однако, как утверждает Рябков, российская сторона уверена, что киевские власти располагают и другими объектами, кроме тех, где прошла инспекция МАГАТЭ, которые подходят для создания «грязной бомбы».