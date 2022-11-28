Как сообщает издание «Русская весна», украинские средства массовой информации начали заявлять об огромных потерях в живой силе среди военнослужащих ВСУ, которые находятся в населенном пункте Бахмут (бывшее название Артемовск).

Военкоры «Русской весны» в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщают, что одна из украинских журналисток по имени Виктория Хамаза, работающая в ТК ВIККА, рассказала об 500 украинских военнослужащих и наемниках ВСУ, которые получили ранения разной тяжести в боях за населенный пункт Бахмут за последние несколько дней.

Другие украинские средства массовой информации также сообщают, что прифронтовые больницы и госпиталя уже переполнены раненными солдатами вооруженных сил Украины. Так, например, украинский общественный деятель Елена Галушко также подтверждает огромные потери в личном составе ВСУ на Бахмутском направлении.