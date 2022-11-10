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Украинские боевики выложили в Сеть видеозапись из населенного пункта Дудчаны. Военные корреспонденты “Русской весны” отмечают, что это село в Херсонской области, находилось под контролем ВС РФ, но сейчас российские военные его покинули. И взорвали мост, чтобы затруднить продвижение противника.

На кадрах записи зафиксирован уход российских войск из населенного пункта. Также боевики ВСУ показали состояние моста, рядом с которым десантники ВС РФ несколько недель удерживали оборону.

Напомним, что Минобороны приняло решение отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, это верный ход, так как дожидаться прорыва обороны и окружения было чрезвычайно опасно. Тогда российские ВС могли остаться без снабжения, что существенно осложнило бы защиту города.

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