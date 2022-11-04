Российские ВС продолжают оборонительную операцию на Сватовско-Кременском направлении, принимая участие в тяжелых боевых действиях, рассказал портал «Русская весна».

Украинские ВС практически непрерывно направляют к этим населенным пунктам свои бронегруппы, однако союзные силы отражают их атаки одну за другой. При этом противник несет довольно крупные потери.

Так, российские войска отразили атаку противника, предпринятую крупными силами. ВСУ начали наступление из Новолюбовки, но прорвать оборону не сумели. Артиллерийские удары ВС РФ позволили уничтожить 16 боевых машин пехоты и бронеавтомобилей, а также ликвидировать несколько десятков боевиков. Уцелевшие военные были вынуждены отступать.

Российские ВС не только обороняются, но и наступают. Они активно пошли вперед у населенных пунктов Торское и Терн, Макеевка и Невское. Противник оказывает отчаянное сопротивление, но не может совладать с атакующими силами.