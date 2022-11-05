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На нескольких полигонах в сирийской провинции Алеппо прошли масштабные командно-штабные маневры с участием правительственных сил Сирии и российского военного контингента. Целью была отработка оборонительных и наступательных действий в случае вооруженного столкновения, рассказал портал «Русская весна».

Сирийским правительственным силам пришлось отражать наступление на их позиции условного противника. Он провел артподготовку, задействовал средства РЭБ а также ударно-разведывательные беспилотники. Задачей бойцов армии САР было отражение подобной атаки.

Руководитель маневров Али Барракат рассказал, что правительственным силам удалось не только удержать позиции, но и перейти к наступательной операции и уничтожить условного противника. Это позволило дать действиям армии самые высокие оценки.

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