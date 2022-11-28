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Как сообщает «Русская весна», Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики, провел церемонию посмертного награждения медалью «За отвагу» сербского добровольца по имени Стефан Димитриевич, который сражался в рядах Народной Милиции ЛНР.

Сообщается, что доброволец из Сербии отправился воевать на Донбасс еще в далеком 2014 году. По определенным обстоятельствам Стефан был вынужден вернуться на Родину, где был осужден и получил условный срок. После погашения судимости, он принял решение снова вернуться добровольцем в Народную Милицию ЛНР.

Сообщается, что Стефан Димитриевич погиб 4 апреля во время боя в окрестностях населенного пункта Новотошковское. Посмертную награду Пасечник вручил вдове Стефана Кристине, которая проживает в Алчевске.

Уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что власти ЛНР оказывают всю необходимую помощь жене погибшего героя.

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