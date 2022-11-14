Украинские ВС, которые вошли в Херсон, занялись там единственным, на что способны – издевательствами над мирным населением. Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых запечатлены привязанные к столбам гражданские, передает портал “Русская весна”.

О самосуде над жителями Херсона, которые поддерживают Россию, рассказал и британский таблоид Daily Mail. Журналисты отметили, что часть граждан радостно приветствовали украинских военных, входящих в город. Но без “охоты на ведьм” вряд ли обойдется, националисты обязательно будут рыскать по Херсону и окрестностям в поисках “предателей” и “колаборантов”. И даже если не найдут их, то с удовольствием назначат.

Напомним, что ВС РФ эвакуировали 115 тысяч жителей Херсона, не пожелавших оставаться в городе под властью Украины. Сейчас ВСУ запрещают журналистам производить съемки и выпускать репортажи, причем под этот запрет попали даже американские СМИ.