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В ночь на 17 ноября в Джанкое, что в северной части Крымского полуострова, прогремело несколько взрывов. Портал “Русская весна” сообщил, что работала противовоздушная оборона, а после взрывов в городе исчезло электричество.

Местные жители сообщают, что после взрывов не было зафиксировано пожаров, что идет вразрез с украинской версией событий. В киевских СМИ написали, что удары по Джанкою не только вывели из строя энергетическую инфраструктуру, но еще и уничтожили 80 единиц военной техники ВС РФ. Однако это очередной фейк украинской пропаганды.

Минобороны РФ, а также власти Джанкоя пока ничего не сообщали об ударах со стороны ВСУ. Также отсутствуют какие-либо официальные подтверждения работы системы противовоздушной обороны и поражения российской техники.

Напомним, что ВСУ уже несколько раз пытались наносить удары по Крыму, однако ПВО РФ работает четко и сбивает воздушные цели противника.

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