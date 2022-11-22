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Провальные попытки наступления украинских войск на сватово-кременном направлении  продолжаются. Подчас это приносит трофеи российским военным. Издание “Русская весна” (“РВ”) сообщило, что бойцам группировки “Отважные” от уничтоженного противника достался американский бронетранспортер М113. В публикации приводится видео с осмотром трофея.

ВСУ пытаются прорвать оборону союзных войск на линии Сватово-Кременная, посылая на захват небольших населённых пунктов на этом направлении ротные тактические группы. Им ставят задачу закрепиться на тех или иных позициях. Однако всякий раз украинские военные несут большие потери, не достигая поставленных целей.

В сообщении “Русской весны” отмечается, что только за последние сутки артиллерийским огнём союзных войск были уничтожены два десятка украинских солдат, а также 3 БМП и 1 бронемашина.

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