Более трёх десятков украинских военных и наёмников ликвидировано, уничтожено 3 единицы бронетехники и 5 пикапов. Такие потери понесли ВСУ под огнём российской артиллерии на направлении Сватово-Кременная. Об этом сообщает издание “Русская весна”. В том же материале публикуется видеозапись работы российского артиллерийского расчёта.

Уточняется, что на указанном направлении неприятель не оставляет попыток прорваться сквозь оборонительные рубежи ВС РФ. Для этого украинские военные используют тактические ротные группы. Только за сутки российские войска сорвали наступление трёх таких групп в направлении нескольких населённых пунктов.

В сообщении “РВ” отмечается также, что враг не может продвинуться и сдвинуть линию фронта. При этом ВСУ несут тяжёлые потери, но продолжают бросать под огонь российской артиллерии всё новых солдат.