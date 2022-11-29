Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецотряд ВСУ, готовившийся к выполнению поставленных боевых задач на Запорожском направлении, внезапно оказался в настоящем огненном аду, сообщил портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты пояснили, что украинские боевики попали под ураганный огонь артиллерии. Они понесли крупные потери, точное число которых в настоящий момент устанавливается.

Обнаружил спецотряд боевиков разведывательный беспилотник, который постоянно мониторит ситуацию в регионе и ведет наблюдение за всеми перемещениями противника. Кроме того, подразделение вычислили российские разведчики, использующие тепловизионное оборудование.

После этого удар по врагу нанесла артиллерия, которая вынудила боевиков пытаться бежать. Но вот удалось это далеко не всем. На данный момент точной информации от Минобороны об этой атаке нет, поэтому имеет смысл дождаться официального сообщения.

Вам может понравиться

Ракета Brimstone 2: Теперь англичанка гадит “Серой”

Издание The Daily Telegraph сообщило о поставках на Украину партии британских ракет Brimstone 2, которые якобы должны “остановить продвижение войск РФ”. При этом они не упоминают, что в распоряжении ВСУ

Греков убеждают остаться беззащитными перед ВВС Турции ради Украины

Соединенные Штаты вынуждают Грецию отдать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Это ставит Афины перед выбором – защищать свою страну от гипотетической турецкой угрозы либо пожертвовать ею ради Украины. Напомним, что Турция

Rusvesna опубликовала жестокие кадры последствий тяжелых боев под Авдеевкой

Оказавшись в чрезвычайно сложной ситуации под Авдеевкой, командиры украинской армии бросают боевиков в битву, фактически уничтожая одно подразделение за другим. Кровопролитное сражение не прекращается ни на минуту и приносит Киеву