Спецотряд ВСУ, готовившийся к выполнению поставленных боевых задач на Запорожском направлении, внезапно оказался в настоящем огненном аду, сообщил портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты пояснили, что украинские боевики попали под ураганный огонь артиллерии. Они понесли крупные потери, точное число которых в настоящий момент устанавливается.

Обнаружил спецотряд боевиков разведывательный беспилотник, который постоянно мониторит ситуацию в регионе и ведет наблюдение за всеми перемещениями противника. Кроме того, подразделение вычислили российские разведчики, использующие тепловизионное оборудование.

После этого удар по врагу нанесла артиллерия, которая вынудила боевиков пытаться бежать. Но вот удалось это далеко не всем. На данный момент точной информации от Минобороны об этой атаке нет, поэтому имеет смысл дождаться официального сообщения.