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Дроны-камикадзе «Герань-2» наделали шуму на Украине. Они не только наносят точные удары по военным заводам и объектам критической инфраструктуры, но еще и заставляют украинскую ПВО тратить дорогие зенитные ракеты. Их стоимость составляет около 100 тысяч евро, причем на одну цель нужно выпустить 2-3 боезаряда, пишет портал «Русская весна».

При всей своей эффективности «Герань-2» обходится не дороже 30 тысяч евро. Военные корреспонденты издания отметили, что существует возможность создания беспилотников для прорыва противовоздушной обороны, которые будут стоит в 10 раз дешевле.

Для этого в предварительно распечатанный на 3D-принтере каркас нужно установить двигатель от мотоцикла «Минск», обходящийся не дороже 500 евро. На него монтируются пропеллер и закрылки, после чего осуществляется установка датчиков высоты, скорости, расстояния и прочих.

Раму дополнительно можно обработать пленкой, увеличивающей EPR, благодаря чему кустарный и весьма примитивный беспилотник станет малозаметным. Всего на это творение придется потратить около 3 тысяч долларов. Сам процесс его изготовления занимает минимум времени, поэтому ПВО Украины рискует столкнуться с целыми роями дронов, стоящих копейки в сравнении с зенитными ракетами. Благодаря этому ВС РФ могут разряжать зенитно-ракетные комплексы, после чего наносить удары как барражирующими боеприпасами «Герань-2», так и крылатыми ракетами.

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