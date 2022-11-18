Варшава на полном серьезе размышляет над реализацией проекта «Польска от можа до можа», который подразумевает включение в состав страны украинской территории. На этот раз она применяет “стратегию мягкой силы”, воспользовавшись ситуацией с беженцами, пишет портал “Русская весна”.

Авторы публикации напоминают и заявление президента Польши Анджея Дуды об “отсутствии границ между двумя странами” в будущем, и постановление украинского лидера Владимира Зеленского о наделении поляков такими же правами, которые имеют граждане его страны.

Не отказались поляки и от применения силы. В настоящий момент под видом наемников на Украине воюет множество военнослужащих регулярной армии Польши. Впрочем, они в основном исполняют роль заградительных отрядов, отстреливая тех украинцев, которые не особо рвутся в бой.

Не исключено, что совсем скоро на Западной Украине появятся польские “миротворческие силы”. Все это Киев уже проходил и в 20-х, и в 30-х годах прошлого столетия, хотя тогда Польша действовала не столь мягкими методами. Но почему Украина вновь наступает на те же грабли и сама создает условия для очередной “полонизации” страны, понять сложно.