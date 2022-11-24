В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с боевой работой расчетов реактивной артиллерии по наступающим порядкам украинских военнослужащих.

Военкоры сообщают, что военнослужащие группировки «Отважные» сорвали попытку наступления украинских подразделений на Краснолиманском направлении. Наступающие порядки вооруженных сил Украины попали под массированный артиллерийский обстрел из батареи РСЗО БМ-21 «Град» группировки «Отважных».

Украинские военнослужащие были вынуждены отказаться от идеи продолжать наступление из-за больших потерь. Поэтому очередной прорыв сил ВСУ по направлению к населенным пунктам Сватово и Кременная закончился неудачей.

На опубликованных видеокадрах можно увидеть, как сразу пять установок РСЗО БМ-21 «Град» остановились в поле для совершения залпа. По команде все пять установок РСЗО одновременно открывают огонь, а машины скрываются в облаках дыма.